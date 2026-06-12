«Nuestras sentidas condolencias por esta triste pérdida»: Conmoción tras muerte de querido locutor radial nacional

Durante esta semana se confirmó una triste noticia para el mundo de la radio en la Región de O’Higgins. Falleció Héctor Jara Figueroa, reconocido locutor radial conocido popularmente como «Tito Yarfi«.

El comunicador destacó por conducir durante varios años el programa Rinconcito Chileno en Radio Orocoipo de Rancagua, espacio que lo convirtió en una figura cercana para los amantes de la música folclórica y las tradiciones chilenas.

Conmoción tras muerte de querido locutor radial nacional

Los restos de Héctor Jara fueron velados durante la jornada del miércoles en Funerales Paz. Posteriormente, este jueves se realizó una misa en la Iglesia El Carmen de Rancagua. Y luego, fue trasladado al Cementerio N°1 de la ciudad.

Varios medios locales se dedicaron a difundir la sensible información. Desde Radio San Diego de Requínoa compartieron un mensaje en redes sociales donde señalaron: «Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, abuelo, suegro y cuñado».

Por su parte, TV O’Higgins también le dedicó unas palabras: «el locutor era conocido por su amor a las tradiciones campesinas y la música folclórica».

«Extendemos nuestras sentidas condolencias por esta triste pérdida«, agregaron desde el medio regional.

La publicación generó numerosas muestras de cariño por parte de auditores y seguidores, quienes lamentaron la partida de Tito Yarfi y enviaron mensajes de apoyo a su familia a través de redes sociales.

Entre ellos, algunos decían: «Me encantaba escuchar su programa. Q.E.P.D.»; «mis condolencias a la familia 🙏»; «Un gran abrazo a la familia en estos momentos difíciles. Mi más sentido pésame»; «Creci escuchando el Rinconcito chileno»; «Lamentable pérdida, que descanse en paz»; «Mis condolencias a su familia, una pérdida para ese lindo espacio radial cultural de folclor chileno».

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