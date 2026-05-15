Willy Sabor dejó sin palabras a Pamela Díaz: Lanzó chiste «sin censura» y nadie en el estudio podía creer lo que estaba escuchando

En las últimas horas, un momento del internet ya es viral en las redes sociales.

Resulta que Willy Sabor, quien forma parte de «Hay que decirlo» fue invitado al nuevo programa de streaming de Pamela Díaz.

Es importante destacar que en la pantalla chica, el panelista debe ser mucho más recatado, no así en las nuevas plataformas de entretención, en este caso, «Malos Perdedores», espacio transmitido por el canal de Youtube Once Stream.

La talla de Willy Sabor que dejó a todos sin habla: no aguantaron la risa

Antes de lanzar la polémica talla, el también cantante incluso advirtió que en televisión hay cosas que simplemente no puede decir. “En la tele no se puede decir, por ejemplo…”, comentó de entrada.

En medio de la charla, Willy sorprendió a Pamela con una inesperada pregunta. “Yo sé que tú eres Therian”, le dijo, haciendo referencia a las personas que se identifican espiritual o psicológicamente con animales.

La conductora reaccionó confundida. “¿Yo que soy Therian?”, respondió incrédula.

Sin dejar el tema ahí, el panelista insistió: “¿Tú eres Therian o no?”. Pamela fue tajante: “No, no soy Therian”.

Fue en ese momento cuando Willy lanzó el comentario que desató el caos en el estudio. “¿Y ese sap…?”, dijo sin filtro, provocando la inmediata reacción de todos los presentes.

Las carcajadas no demoraron en aparecer. Claudio Michaux y Oscarito explotaron de risa tras escuchar la divertida salida del comediante.

Por su lado, Pamela Díaz quedó completamente sorprendida con la intervención de su compañero, dejando un hilarante momento en el programa de streaming de «La Fiera».

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