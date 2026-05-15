«Por favor, no me sigas pidiendo las argollas de matrimonio porque lo encuentro lo más ordinario»

Daniela Aránguiz lanzó una tajante respuesta a Jorge Valdivia, luego de que el exfutbolista le enviara un correo electrónico para pedirle el anillo de matrimonio.

En el programa Sígueme, la influencer sorprendió a sus compañeros al revelar el particular mensaje que recibió. Según contó, Jorge Valdivia le solicitó que le devolviera la argolla de matrimonio.

Tras relatar el episodio, Daniela declaró: “Por favor, Jorge Valdivia, no me sigas pidiendo las argollas de matrimonio porque lo encuentro de lo más ordinario”.

«Yo no sé si las quiere derretir para comprarle un anillo a la polola nueva o si las quiere de recuerdo para tener un recuerdo simbólico, pero te lo juro, qué cuestión más rasca y ordinaria», señaló.

Por otro lado, la exchica Mekano mencionó que esto fue un retroceso para su relación. «Todo lo que había avanzado en nuestra relación se dio como 58 pasos para atrás».

¿Qué pasó con el anillo de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia?

Ahora bien, Daniela Aránguiz mencionó que el anillo que le había pedido el exjugador se trataría de una argolla que Jorge le regaló por sus 10 años de matrimonio.

En tono de bromas, comentó: «¿Para qué se las va a poner? No se las ponía cuando estaba casado y se las va a poner soltero ahora«.

«No existen las argollas, no existen. Qué me interesa a mí para qué las quiere. Quizás para pedir compromiso», agregó. Por último, Daniela Aránguiz, reflexionó «Me daría mucha lata que mi pololo esté mandándole mensajes a su ex para pedirle algo tan simbólico».

Asimismo, agregó que: «Los anillos no existen hace mucho tiempo, yo los mandé a derretir«.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Es oficial! Regresa uno de los personajes más icónicos a la televisión: «Me llama la atención tan tarde que me llamaron»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google