La predicción de Latife Soto que se estaría cumpliendo y genera preocupación: se relaciona con uno de los personajes más queridos de la TV chilena

Hace algunas semanas, la tarotista Latife Soto encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir una inquietante predicción durante uno de sus tradicionales lives junto a José Antonio Neme.

En esa transmisión, la guía espiritual aseguró que una reconocida figura femenina del espectáculo enfrentaría un complicado problema de salud. “Una mujer importante va a sufrir una enfermedad. Una mujer conocida nos va a dar pena, porque nos va a hablar de una enfermedad que se le va a descubrir”, comentó en aquella ocasión, luego de revisar sus cartas.

La predicción de Latife Soto que se estaría cumpliendo

Ahora, la propia Latife cree que ese anunció ya comenzó a cumplirse. Esto, luego de que se conociera el delicado estado de salud de Paty Cofré.

La preocupación surgió hace algunos días, cuando se suspendió una presentación que la comediante realizaría junto a Mauricio Flores en Puente Alto. A través de un comunicado, se informó que el evento quedaba cancelado «por motivos de salud grave del artista en estos momentos».

Tras esto, la periodista Cecilia Gutiérrez se contactó con Mauricio Flores para conocer más antecedentes sobre la situación del humorista. Según contó la panelista, el comediante le revelo que Paty Cofré no se encontraba bien desde hace varios días.

“Me dice que la Paty andaba muy cansada la semana pasada, y justo le había tocado control con el cardiólogo. Se hizo un electro y le salió alterado. Eso la preocupó aún más entonces ahora, en estos momentos, se está realizando más exámenes porque efectivamente no se siente bien”, explicó Cecilia Gutiérrez.

En medio de la preocupación, Latife Soto volvió a referirse al tema en sus redes sociales. La tarotista publicó una fotografía de Paty Cofre y pidió apoyo para la actriz y comediante.

“Oremos por ella, hace dos meses hablé de una persona de espectáculos que estaría enferma, así que nuestra labor es orar por ella. Todos la queremos muchos”, escribió.

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