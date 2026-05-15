Pamela Díaz se sinceró y reveló lo que le espera en un futuro: «Yo en cinco años voy a desaparecer»

En el nuevo capítulo de “Sin Editar”, la conductora Pamela Díaz se sinceró sobre su futuro en televisión durante una conversación con Danilo 21. La “Fiera” aseguró que siente que su etapa frente a las cámaras ya tiene fecha de término.

“Yo en cinco años voy a desaparecer”, comenzó diciendo. Luego aclaró entre risas: “No me voy a morir, obvio, pero voy a estar detrás, porque ese siempre fue mi sueño”.

Tras escucharla, Danilo 21 quedó en silencio por unos segundos y luego lanzó una broma sobre su presente televisivo. “Pamela, te estás yendo del lado hace un montón”, comentó, provocando la risa de la animadora.

Ante eso, Pamela explicó que su verdadera meta es dejar la pantalla para dedicarse a la gestión audiovisual y descubrir nuevos rostros mediáticos.

“Yo puedo encontrar más ‘Danilos 21’, más ‘Maxs’ (Araya), puedo encontrarme mucha gente más”, señaló, haciendo referencia a figuras de las nuevas generaciones.

Danilo 21 le respondió: «Yo soy único». Mientras que Pamela aclaró que: «Pero podemos encontrar gente talentosa en todas partes«.

El próximo proyecto de Pamela Díaz

La conductora y creadora del programa online «Sin Editar» (Once Stream) tiene en mente comenzar un reality, donde mencionó que ya está listo y que solamente le falta el equipo.

Ante esto, el influencer quiso saber más y le preguntó sobre qué trataría el próximo programa de telerrealidad. «En vivo y en directo, 24 horas, convivencia, concursos», pero luego tomó una pausa.

«No te voy a contar nada, porque tú ahora estás haciendo lo mismo en Mega, ¿crees que soy tonta? ¡Hueón!«, le dijo. «Qué agresiva, no se le han quitado las mañas», le replicó el influencer de la orejitas.

Además, agregó: «Qué te voy a copiar, tengo mis propios proyecto, ¡yo mismo te dije que hicieras un reality«. A lo que la conductora lo trató de falso y concluyó el tema.

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