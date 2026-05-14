¿Lluvia este fin de semana en Santiago? Alejandro Sepúlveda entregó en Mega su pronóstico para la capital El encargado de entregar el tiempo en Mega entregó una actualización del pronóstico semanal. Revisa acá todos los detalles. 14 May, 2026. 17:08 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS El desesperado llamado en el Chacotero que impactó a todos los auditores: «me estaba bañando y se mete mi sobrina» Auditor contó cómo se le nubló la mente y rompió un código fundamental: «Ya que nos vamos a morir todos, hagamos un trío» Tras días fríos en Santiago: ¿Cuándo regresa la lluvia? Alejandro Sepúlveda entregó detalles en su pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana Auditor «pisó el palito» con un supuesto cambio de parejas: «Me hicieron una emboscada entre dos mujeres» El desesperado llamado en el Chacotero que impactó a todos los auditores: "me estaba bañando y se mete mi sobrina" Zúmbale Primo anuncia gira de invierno para celebrar sus 10 años de trayectoria: ciudades y fechas confirmadas Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado