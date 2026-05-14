Este es el line up del Festival Bamba: Conoce los artistas por día para el festival que busca reunir la música latina

Llegó un nuevo festival que busca elevar a la música latina junto a grandes artistas. El evento que se realizará el próximo 24 y 25 de octubre de 2026 en Parque O’Higgins y está hecho para que la cultura se encuentre.

El Festival Bamba viene de la mano de Lotus y Juanes, junto a su management Rafael Restrepo, quienes quisieron hacer un proyecto el cual quiere reunir a todo quienes le gusta y comparten la música latinoamericana.

«Queremos celebrar el talento y la identidad latina con la calidad de los grandes escenarios del mundo, pero manteniendo esa cercanía y calidez que nos define», señaló Juanes.

Elevento trae a reconocidas figuras como Juanes, ganador del Person of the Year de los Latin Grammy. Fito Paez, referente del rock en español, de igual manera se suma el gran, Marc Anthony. Junto al mayor influyente de la salsa Carlos Vives.

Conoce a los artista que se presentarán en el Festival Bamba

El evento reúne a reconocidas figuras de la industria musical. Para el primer día 24 de octubre los artistas que estarán son Marc Anthony, Juanes, Los Vásquez, Conociendo Rusia, Elena Rose, Jovanotti, Los Pericos, Coti, Gale, Catalina y las bordonas de oro, Seamoon.

Por otro lado, el domingo 25 de octubre los encargado del espectáculo son Fito Paez, Carlos Vives, Bomba Estéreo, Orishas, Rafaga, Álvaro Henríquez & Pettinellis, Amigos de Artistas, Paloma Morphy, Ile, Çantamarta y Aura bae.

Para asistir, reserva tus entradas en TicketMaster. El inicio de la preventa será exclusiva para Clientes Banco de Chile el día lunes 18 de mayo al medio día. Mientras que la venta de la entrada general se realizará el 19 de mayo a la misma hora.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡A meses de su visita en Chile! Romeo Santos y Prince Royce llegan al número uno en reconocida lista internacional con su canción «Dardos»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google