Famosa figura del espectáculo tuvo que ser hospitalizada de urgencia: esto es lo que se sabe

La tarde de este jueves 14 de mayo se conoció que Luis Mateucci debió ser internado de urgencia en Santiago tras presentar complicaciones de salud.

El argentino llegó hasta la Clínica Indisa luego de sufrir molestias físicas que obligaron a una rápida atención médica. Según informó La Hora, el ingreso del exchico reality ocurrió cerca de las 13:00 horas.

Hospitalizan de urgencia a Luis Mateucci

De acuerdo al citado medio, el ex participante de Tierra Brava habría presentado un fuerte dolor en el pecho, situación que encendió las alertas entre los especialistas que lo evaluaron.

Las primeras revisiones médicas apuntaron a una dificultad respiratoria, por lo que el rostro televisivo quedó hospitalizado y bajo observación.

Horas después, el propio Luis Mateucci utilizó sus historias de Instagram para referirse al complejo momento que atraviesa y compartir una reflexión con sus seguidores.

“En estos momentos son muchas las cosas que me replanteo, una de ellas es de qué me sirve tener tanto trabajo si mi cuerpo me está llamando la atención y no le hago caso”, escribió a través de un registro en sus redes sociales.

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