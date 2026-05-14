Tras rumores de supuesta cancelación de gira: cantante alzó la voz y aclaró la actual situación de la agrupación

Luego de haber volver a los escenarios en Bilbao, España. Amaia Montero recibió diversas críticas por su presentación en donde mencionan que no se escuchaba y que algo había pasado con su voz.

Cabe recordar que la artista no se presentaba hace casi 20 años en un concierto. Además, Amaia antes se su presentación dejó un mensaje sobre los momentos difíciles que ha pasado.

«Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar. Hubo demasiados días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí. La vida, la música se habían apagado para siempre», expresó en aquella ocasión la cantante.

Posterior a su primera presentación la artista se sinceró y confesó que había canciones que no salieron como a ella le hubiese gustado. «Ha sido la primera vez en las alturas y me ha quedado un poco rara. Me subo y lo hago fatal, soy consciente. Pero sólo se vive una vez y lo voy a vivir con vosotros».

Asimismo, el periodista Álex Álvarez, señaló que la intérprete de ‘Rosas’ estaría «absolutamente devastada». Y que incluso se había replanteado en dejar la gira.

La respuesta de Amaia Montero ante suposiciones

Sin embargo, Amaia Montero lanzó un mensaje en sus redes sociales hablando sobre cómo había sido su vuelta. La cantante señaló que luego del concierto se dedicó a descansar.

Hasta que recibió un llamada de un amigo quien le preguntó si iba a dejar la gira, a lo que la cantante le respondió un rotundo «NO». «Le dije por qué me lo preguntaba. Al contármelo caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer».

«Pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo sólo ruido. Lamentablemente no me sorprende», enfatizó.

Además señaló que está orgullosa de La Oreja de Van Gogh y sumamente emocionada de su primer concierto. Igualmente recalcó que «Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible«, concluyó.

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