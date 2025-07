Esta es la estratosférica pensión que Arturo Vidal le Pagaría a Marité Matus: Se reveló tras su quiebre con Camilo Huerta

La separación de una conocida pareja del espectáculo generó gran revuelo este martes, luego de que confirmaran públicamente que su relación llegó a su fin.

A partir de ese momento, comenzaron a circular diversas teorías en el mundo de la farándula sobre las posibles razones del quiebre entre Marité Matus y Camilo Huerta.

En el programa Que Te Lo Digo abordaron el tema y apuntaron a diferencias económicas como el principal motivo de la ruptura.

El millonario monto que Arturo Vidal entregaría de pensión

Según Sergio Rojas, hace un tiempo el monto total de la pensión alimenticia fue reajustado.

En este contexto, el periodista reveló la exorbitante cantidad de dinero que estaría recibiendo la ex pareja de Arturo Vidal: Alrededor de $50 millones de pesos.

Sin embargo, el jugador de fútbol no estaría del todo convencido de la relación entre Marité Matus y Huerta. «Arturo hablaba de Huerta como un cafiche», señaló el periodista de espectáculos.

Yo siempre lo dije, obviamente iba a pesar lo económico, imagínate iban a una parte y Camilo sacaba su tarjeta del ‘patito’ y ella sacaba una platinium… me desmayo, me muero y me vuelvo a desmayar”, dijo entre bromas.

“Imagina vas a un restaurante y la cuenta sale $600 mil, que quizás es la plata que él gana mensualmente, y Marité dice ‘no te preocupes gordo, Arturo paga’, obviamente eso va contaminando cualquier relación”, agregó.

«Por esto es tan fácil, se da tanto el caso… Este no es el caso… De que estas mujeres se puedan rodear de cafiches… Lo que le pasa a Daniel Aránguiz, que tiene la plata de Jorge Valdivia… Aparecen los Luis Mateucci. Porque a las ratas les gusta el caviar”, cerró el periodista de farándula.

