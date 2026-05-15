Mauricio Pinilla anuncia posible demanda contra conocido rostro de TV: «Ya hablé con mis abogados…»

Mauricio Pinilla decidió romper el silencio luego de que surgieran rumores sobre una supuesta nueva relación amorosa tras su quiebre con Gissella Gallardo. El exdelantero de Universidad de Chile anunció que tomará acciones legales contra un conocido rostro televisivo por difundir información que, según él, es completamente falsa.

La polémica comenzó después de que Adriana Barrientos afirmara que Pinilla estaría involucrado sentimentalmente con Vivian Leigh, una amiga cercana a quien conocería desde hace años. Incluso, la panelista aseguró que ambos ya vivirían juntos y que ella lo estaría apoyando en temas económicos.

Mauricio Pinilla tomará acciones legales tras declaraciones sobre su presente amoroso

Sin embargo, en conversación con el programa Hay que Decirlo, el exseleccionado nacional negó tajantemente esas versiones y adelantó que sus abogados ya están revisando el caso.

“Ya hablé con mis abogados. Todo lo que se ha inventado, todo lo que no tenga que ver con la realidad, seguramente se van a hacer cargo mis abogados”, afirmó Pinilla.

Además, aclaró el vínculo que tiene con Vivian Leigh: «Es una de mis mejores amigas, nos conocemos desde los 17 años. Soy muy amigo de Eyal Meyer, que es su novio, somos partner, somos muy partner, así que eso fue una tremenda mentira”, explicó.

Para cerrar, Pinilla aseguró que en la actualidad no está interesado en iniciar una nueva relación amorosa. “Yo creo que he dado tan poca noticia a nivel de farándula y amoroso que se busca alguien siempre, pero no, estoy soltero y va a ser así por mucho tiempo”, concluyó.

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