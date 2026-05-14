Confirman salida de figura clave de Chilevisión: estaría listo para llegar a Mega junto a JC Rodríguez

Hace varias semanas comenzaron a circular rumores sobre la posible salida de un importante ejecutivo de Chilevisión. Finalmente, fue el propio involucrado quien terminó confirmando la noticia a través de redes sociales.

Se trata de Eduardo “Fido” Cabezas, productor ejecutivo que durante el último tiempo estuvo detrás de varios proyectos relevantes de la señal privada, pese a no tener un rol en pantalla.

A través de una historia publicada en Instagram, el profesional se despidió oficialmente de CHV y aprovechó la instancia para agradecer la experiencia vivida en el canal.

“Hoy cierro un año de intenso trabajo y grandes desafíos en Chilevisión. Agradecido por la confianza para liderar proyectos importantes, por el aprendizaje constante y, sobre todo, por los equipos de trabajo. Gracias totales”, escribió.

En el mismo mensaje, Cabezas también recordó algunos de los espacios y eventos en los que trabajó durante su estadía en la estación televisiva. Entre ellos mencionó Miss Mundo Chile, Red Bull Batalla, Festival de Comedia, la final de Fiebre de Baile y Club de la Comedia, además de otros proyectos.

Cabe recordar que Eduardo Cabezas llegó a Chilevisión en 2025, luego de desempeñarse en TVN.

Los rumores que lo acercan a Mega

Desde comienzos de mayo ya se especulaba la salida del productor ejecutivo. De hecho, el medio Fotech aseguró que su próximo destino sería Mega.

Según el citado medio, en la señal privada volvería a trabajar junto a Julio César Rodríguez, con quien ya había desarrollado una cercana relación laboral anteriormente.

La partida de «Fido» no pasó desapercibida dentro de la industria televisiva, especialmente por el importante rol que cumplía en Chilevisión.

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