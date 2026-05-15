Megapuesta llegó a la Radio Corazón para cantar y comentar sobre su próximo lanzamiento: «Los cambios son buenos y a veces son arriesgados»

Megapuesta visitó a la número uno de Chile. En conversación con nuestro querido conductor, luego de cantar «Quédate Aquí«, Megapuesta habló sobre cómo les ha ido en su regreso y los nuevos desafíos.

Este próximo 20 de mayo van a lanzar la primera canción titulada «Decide», de su nuevo EP. «Vayan a darle mucho cariño mucho amor es un trabajo súper lindo que estamos haciendo van a notar obviamente cambios porque va a sonar distinto a lo que veníamos haciendo».

Los artistas mencionaron que están tratando de adaptarse a esta nueva etapa musical. «Al final de cuentas hacemos cumbia, pero obviamente la gente va a notar un cambio y esperemos le guste la verdad».

«Siempre los cambios son buenos y a veces son arriesgados, pero es parte de lo que tenemos que hacer como banda por un tema de madurez. También de ir buscando nuevas propuestas», agregaron.

Desafíos de la escena musical para Megapuesta en la actualidad

Ahora bien, la banda Megapuesta enfrenta diversos obstáculos en la industria musical chilena. Uno de los mayores retos es la escasez de espacios adecuados para tocar en Santiago, debido a que son un grupo grande.

Otro de los desafío importante es la definición de su estilo dentro del amplio género tropical. Ellos se definen como fieles exponentes de la cumbia tropical romántica. Este nicho específico es distinto al circuito de la ranchera tradicional.

«Nosotros en ese circuito no estamos inmersos, no estamos inmersos en el circuito la ranchera. Ahora que le dicen la nueva cumbia chilena, entonces claro como que nosotros no encajamos. Nosotros somos de la cumbia tropical romántica«, señalaron como una de las razones.

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