La Caravana Mágica llegó a Radio Corazón con su nuevo lanzamiento junto a Jairo Vera: «Me gana»

En Radio Corazón tuvimos la visita de La Caravana Mágica desde Pichilemu. La agrupación llegó para compartir los detalles de su ascendente carrera y el lanzamiento de su más reciente sencillo.

El nombre de la banda surgió por el estilo de Pichilemu y el personaje aventure que existe en esos lugares. «Dije a Ina ‘Si queremos que nos vaya bien y todo, necesitamos implorar a la magia’. Entonces tiene que ser una caravana mágica».

La propuesta vino de la mano con la caravanas que recorren el mundo en donde sube y bajan gente en el camino.

El nuevo sonido de La Caravana Mágica

La innovadora propuesta denominada cumbia 2.0, fusiona ritmos urbanos con sonidos tradicionales creando una experiencia musical moderna, que busca conquistar a nuevas audiencias.

«Yo diría que estamos en la categoría de cumbia, pero una cumbia 2.0, no sé cómo llamarla, la cumbia antigua. Y a Pablo siempre le ha gustado sacar los pies del plato, buscar sonoridades distintas. Y en eso hemos estado explorando, este tema que sacamos ahora último, mezcla al urbano con la cumbia». Señaló Ina.

Por otro lado, a pesar de su corta trayectoria, La Caravana Mágica ya cuenta con hitos significativos, como su exitosa presentación en la cúpula de Lollapalooza, donde compartieron el Artist Village con figuras internacionales como Danny Ocean.

Sin embargo esto no es todo, porque la banda ha sido telonera de diversos artistas como a Santa Feria en San Vicente. Además, recuerdan que: «Teloneamos a Dred Maray en el Movistar Arena, y se atrasó. Por lo tanto, entramos cuando tenía que entrar él, estaba repleto«.

La banda también mencionó sobre su colaboración con Jairo Vera con la canción ‘Me Gana’. «Y creo que es cuando te gana la vida, porque siempre a uno le pasan cosas, o de repente no te pasa nada, y andáis achacados igual».

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