Romeo Santos y Prince Royce aterrizarán en Chile con su «Mejor Tarde que Nunca» Tour: ¿Qué es lo que se sabe del concierto?

¡A prepararse! Chile será parte de uno de los encuentros más esperados por los fanáticos de la música latina. Romeo Santos y Prince Royce llegarán al país en el marco de su gira conjunta: «Mejor Tarde Que Nunca», espectáculo que reunirá en un mismo escenario a los reyes de la bachata.

El tour celebra el impacto, la evolución y la vigencia del género, con un recorrido por los éxitos que han marcado la carrera de ambos artistas. La propuesta incluirá una producción de gran formato, músicos en vivo y un despliegue visual de alto nivel. Diseñado para ofrecer una experiencia musical y emocional.

Conocido como el “Rey de la Bachata”, Romeo Santos ha construido una de las trayectorias más influyentes de la música latina, primero como líder de Aventura y luego como solista. En su repertorio destacan temas como Propuesta Indecente, Eres Mía, Imitadora y Sus Huellas.

Prince Royce, en tanto, ha sido clave en la internacionalización del género. Siempre conectando con nuevas audiencias a través de canciones como Darte un Beso, Corazón Sin Cara, Stand By Me y La Carretera. Su propuesta lo consolidó como uno de los artistas latinos más populares de su generación.

Romeo Santos y Prince Royce en Chile: Fecha, lugar y venta de entradas para su gira mundial

Si bien no existe una fecha oficial, desde la productora anunciaron que los reyes de la bachata aterrizarán en Chile en el mes de diciembre de 2026.

Además, habilitaron un sitio web oficial para recibir información oficial sobre el evento. La venta de entradas será en un futuro próximo a través del sistema Puntoticket.

También puedes leer en Radio Corazón: «Fue una cachetada»: Di Mondo confiesa en Primer Plano que fue diagnosticado con VIH

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google