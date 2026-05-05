Fuerte reacción por advertencia de Latife Soto que aseguran se cumplió: «Soy mensajera de lo divino… yo lo avisé»

La tarotista Latife Soto vuelve a generar conversación en redes sociales tras un hecho internacional que muchos vincularon con una de sus advertencias recientes. Esta vez, el foco se instaló luego de una erupción volcánica ocurrida durante el fin de semana en Asia.

Semanas antes, Soto había publicado un video en su canal de Youtube donde advertía sobre posibles movimientos relacionados con volcanes. En esa instancia, señaló que percibía una «activación» en distintos puntos, sin especificar lugares ni fechas exactas.

El tema tomó fuerza cuando se confirmó la erupción del Volcán Mayón, en la provincia de Albay, en Filipinas. La situación obligó a evacuar a cientos de familias y encendió las alertas de las autoridades locales debido al riesgo para la población.

Reacciones luego de la erupción

Tras la difusión del evento, varios usuarios en redes sociales aseguraron que la tarotista había anticipado este tipo de hechos. La interpretación rápidamente se viralizó y muchos cibernautas se acordaron de Soto.

Frente a esto, la guía espiritual explicó cómo interpreta sus propias predicciones en conversación con FMDOS: «Hay gente que cree que va a pasar mañana, cuando lo digo, y no, yo estoy avisando las cosas que son para un mes, para dos meses y la gente a veces no entiende».

Además, profundizó en su visión: «Yo soy una mensajera de lo divino, que me avisan y adelanto hechos futuros, pero no son de inmediato».

Sobre este caso, insistió en su postura: «Yo lo avisé, avisé que venía la activación de los volcanes, y que se iban a reactivar algunos volcanes, y tal cual, y ahí lo estás viendo».

No es la primera vez que la tarotista genera impacto con este tipo de declaraciones. Mientras algunos seguidores valoran la supuesta precisión de sus advertencias, otros cuestionan la interpretación que se hace después de ocurridos los hechos.

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