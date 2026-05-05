Supuestamente habían terminado, pero filtración de foto comprometedora anula la teoría y todos hablan de eso: «Al regreso de…»

Una inesperada imagen volvió a poner en duda el supuesto quiebre entre Pamela Díaz y Felipe Kast.

El registro comenzó a circular con fuerza en redes sociales y rápidamente generó reacciones en el mundo de la farándula.

La fotografía fue difundida por la periodista Cecilia Gutiérrez. En la imagen, se ve a ambos compartiendo en una cafetería, sentados en la misma mesa. Los dos aparecen vestidos de negro y usando lentes.

la comunicadora reveló el post con una breve descripción: «Pamela Díaz con Felipe Kast al regreso de su viaje a China».

La escena llamó la atención porque desde hace meses circulan versiones que apuntan a una supuesta ruptura entre la conductora y el político.

¿Siguen juntos Pamela Díaz y Felipe Kast?

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre su situación sentimental.

Hace un tiempo, el periodista Sergio Rojas aseguró que la relación había llegado a su fin. Lo dijo en su programa Que te lo digo, donde entregó detalles basados en fuentes cercanas.

«Nos indican fuentes muy poderosas que Pamela Díaz habría terminado su relación con el señor Kast», afirmó en ese momento.

Luego, reforzó su versión con otra frase: «Confirmamos que el noviazgo de Pamela Díaz y Felipe Kast ha concluido de manera definitiva».

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