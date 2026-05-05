Sin Bandera en Gran Arena Monticello: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para su nueva gira “ESCENAS TOUR”?

El reconocido dúo Sin Bandera confirmó su regreso a Chile con su nueva gira “ESCENAS TOUR”, un espectáculo que promete emocionar al público con un recorrido por las canciones que han marcado a generaciones.

Formado por Leonel García y Noel Schajris, el dúo se ha consolidado como uno de los referentes más importantes de la música romántica en español, con una trayectoria que supera las dos décadas y millones de seguidores en todo el mundo.

El tour llegará con un formato íntimo y cargado de nostalgia, donde sonarán clásicos que definieron el género, junto a nuevas canciones que forman parte de su próximo álbum “ESCENAS”, trabajo que verá la luz durante 2026 y que refleja una etapa de madurez artística.

Además, el regreso viene acompañado del lanzamiento de su nuevo single “¿Qué culpa tiene ella?”, una canción que profundiza en las emociones, la culpa y las relaciones marcadas por el pasado, manteniendo el sello característico del dúo: letras honestas y melodías que conectan profundamente con el público.

Desde su debut en 2001 con el álbum “Sin Bandera”, el dúo ha redefinido la balada pop en Latinoamérica, acumulando éxitos, premios como el Latin Grammy y giras internacionales que los han llevado a presentarse en más de 80 escenarios solo en su tour más reciente.

Fecha, hora y entradas para Sin Bandera en Gran Arena Monticello

El concierto se realizará el viernes 8 de mayo a las 21:00 horas en el recinto ubicado en San Francisco de Mostazal.

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

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