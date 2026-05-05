Mar en llamas: ¿Qué hay detrás de este fenómeno natural en región del Biobío?

En Chile existe un lugar en donde el mar se cubre de fuego, este espacio también es conocido por ser un lugar mágico. El influencer, Benjamín Valenzuela, en su último video mostró este sorprendente fenómeno.

La Isla Mocha está ubicada en la Región del Biobío y en sus costas se pueden ver llamas. Esto debido a que desde el subsuelo sale gas natural, entonces al prender una flama, el mar se transforma en una hoguera.

Benjamín señala que: «Es gas natural que se filtra desde el subsuelo. Restos orgánicas acumulados durante miles de años que bajo presión de las placas tectónicas y la temperatura se transformaron en gas».

Según el medio Ladera Sur, los habitantes de la isla encendían fogatas en el mar como para cocinar y obtener un fuente de calor. Incluso, afirman que esto se puede seguir viendo hoy en día, donde los turistas buscan lugares de marea baja con burbujas para encender y ver el fenómeno.

La leyenda de la Isla Mocha

Pero eso no es todo, porque en la isla existe un leyenda que inspiró a la famosa obra de Moby Dick. En los relatos se cuenta que Mocha Dick o Ricardo de la Mocha, era un cachalote albino.

Su fama comenzó porque evitó, en múltiples ocasiones, ser cazado por los buques balleneros en el siglo XIX. Según el Museo Nacional de Historia Natural, detallan que el animal medía alrededor de 24 metros.

Además, se cuenta que fue el responsable de hundir un barco de 238 toneladas llamado Essex. Estos relatos fueron lo que inspiraron a la famosa novela de la ballena que tenía una enorme fuerza y que muestra la lucha del hombre contra la naturaleza.

También puedes leer Radio Corazón: Marcelo Lagos preocupa con alarmante aviso: «La señal que nos está dando la naturaleza es una luz roja»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google