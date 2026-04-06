THE LEGEND en Santiago: fechas, entradas y detalles del musical de Michael Jackson en Chile

La historia, música y legado de Michael Jackson volverán a cobrar vida en Chile con “THE LEGEND – La Historia del Rey del Pop”, un espectáculo teatral que promete emocionar a distintas generaciones con una experiencia inmersiva y contemporánea.

En medio de un renovado interés global por el artista (impulsado también por el próximo estreno de la película “Michael”), el país se suma a esta tendencia con una propuesta escénica que va más allá del homenaje tradicional. La obra busca retratar no solo los grandes éxitos del ícono, sino también su dimensión humana.

Uno de los grandes atractivos del espectáculo es su potente despliegue técnico y visual. La obra incorpora pantallas LED, escenografías dinámicas y coreografías de alto nivel, logrando una experiencia envolvente para el público. A esto se suma la música completamente en vivo, dirigida por Jamie Ceja, con una banda compuesta por músicos y coristas que recrean fielmente la energía y el sonido característico de Jackson.

Más allá del espectáculo, THE LEGEND también propone una mirada reflexiva sobre temas como la presión de la fama, la salud mental y el poder del arte como herramienta de conexión. Aportando una lectura actual sobre el impacto cultural del artista.

Fechas, lugares y funciones de THE LEGEND

El musical tendrá funciones en Santiago los días 10 y 11 de abril en el Centro Parque. En lo que serán presentaciones limitadas para el público capitalino. Puedes adquirir tus entradas a través del sistema Passline.

Además, la producción también llegará a regiones con fechas ya confirmadas:

22 de mayo (20:00 horas): Teatro Municipal de Temuco

23 de mayo (20:00 horas): Teatro Cervantes de Valdivia

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