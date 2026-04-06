La brutal acusación que sacude al espectáculo nacional tras infidelidad: «Mier… de hombre y maltratador psicológico»

Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo tras las acusaciones de Francoise Perrot contra su esposo, el cantante urbano Gerardo Rivera.

La exchica Mekano recurrió a sus redes sociales para exponer una supuesta infidelidad. Según relató, el episodio habría ocurrido en una discoteca, lo que desató su molestia y una serie de publicaciones.

En la primera historia que compartió a través de sus redes lanzó un mensaje breve: «De la que me salvé».

El duro descargo de Francoise Perrot tras supuesta infidelidad de su esposo

Minutos después profundizó su descargo con palabras más fuertes. «El que se daba de príncipe azul, pero ayer salió y me cag… con la mina que se le cruzó!!!!! Gracias Dios por abrirme los ojos! Aprovechador queriai pura tele, nunca me amaste !!!!!», escribió sin filtros.

Sin embargo, sus acusaciones no se detuvieron ahí. Perrot también calificó a su pareja como «mierda de hombre y maltratador psicológico», elevando la gravedad de sus dichos.

Más tarde, compartió otro mensaje: «Todo en esta vida se devuelve y con creces! Eso no más te digo».

Vale recordar que la pareja se casó en junio de 2025, luego de mantener una relación de tres años. En ese entonces, la propia Francoise contó que se conocieron en Algarrobo, cuando él trabajaba como garzón.

Hasta ahora, Gerardo Rivera no se ha referido públicamente a estas acusaciones.

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