«THE LEGEND», la obra con una mirada teatral y humana sobre Michael Jackson: ¿Dónde es, cuándo y cómo comprar entradas?

En un año marcado por el próximo estreno de la película biográfica de Michael Jackson, Chile se suma a la conversación cultural global con una antesala escénica de alto nivel.

El 10 y 11 de abril, Centro Parque recibirá “THE LEGEND – La Historia del Rey del Pop”, un montaje que se desmarca de los tributos tradicionales para ofrecer una experiencia teatral con estructura narrativa y dirección autoral.

Lejos de ser un espectáculo imitativo, la obra propone una mirada emocional y humana sobre el artista. El montaje no solo recorre sus grandes éxitos, sino que también profundiza en la complejidad de convertirse en leyenda y en el costo personal de sostener ese lugar.

Dirigida por Gustavo Becerra, la puesta en escena reúne a más de 22 artistas entre bailarines, cantantes y músicos en vivo. La producción incorpora pantallas LED, escenografías dinámicas y una coreografía diseñada desde la técnica y el rigor profesional.

“THE LEGEND no busca repetir una coreografía ni reproducir un gesto icónico. Nos interesa contar la historia desde el ser humano que existía detrás del mito. Michael fue un artista monumental, pero también un hombre enfrentado a sus propios miedos y exigencias. Esta obra se construye desde esa mirada: comprender cómo se forma una leyenda y cuál es el costo emocional de sostenerla”, explica Gustavo Becerra, director artístico del montaje.

El rol protagónico lo asume Sebastián Suárez, quien enfrenta el desafío de interpretar (no imitar) al Rey del Pop.

“El mayor desafío no es bailar como Michael Jackson. Es comprenderlo. Estudiar su fragilidad, su obsesión por la perfección, su complejidad. El trabajo actoral es lo más exigente: encontrar un equilibrio entre honrar su legado y construir una interpretación teatral propia, sin caer en la imitación. No es disfrazarse de Michael; es habitar su historia”, señala Suárez.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Passline. Vale destacar que esta presentación contará con dos fechas, los días 10 y 11 de abril.

