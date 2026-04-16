Fey en Chile 2026: fecha, recinto y entradas para su esperado regreso al país

La icónica cantante Fey confirmó su esperado regreso a Chile tras décadas de ausencia, con un concierto que promete ser uno de los reencuentros más emotivos del pop latino en el país.

Con más de 20 millones de discos vendidos y una carrera marcada por éxitos y reconocimientos internacionales (incluyendo premios de Billboard, Latin Grammy y Premios Lo Nuestro), la artista llega en el marco de su gira “FEY HITS TOUR 30 Aniversario”, con la que ha recorrido distintas ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

El show promete un viaje directo a la nostalgia, con canciones que marcaron a toda una generación como “Azúcar Amargo”, “Media Naranja”, “Ni Tú ni Nadie”, “Me enamoro de ti” y “Subidón”, en un espectáculo pensado para cantar, bailar y revivir la época dorada del pop en español.

Este regreso se concreta luego de la suspensión de una fecha anterior, ahora bajo una nueva producción liderada por Caro Pro Management, lo que asegura la realización del evento en un formato renovado.

A diferencia de sus shows masivos, esta presentación tendrá un carácter íntimo y exclusivo, con cupos limitados que permitirán una conexión mucho más cercana entre la artista y su público, haciendo de cada momento una experiencia especial.

Fecha, lugar y entradas para el regreso de Fey a Chile

Fey se presentará el viernes 24 de abril de 2026, a las 21:00 horas, en Club Amanda. El evento es solo para mayores de 18 años.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Puntoticket.

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