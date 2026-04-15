Filtran que famoso periodista y querida actriz chilena estarían comenzando una nueva relación amorosa: «Acaramelados»

En las últimas horas un romántico rumor está en el aire. Según el periodista Pablo Candía, Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría estarían comenzando una relación.

El periodista estaría saliendo con la intérprete. Según Candía, varias son las fuentes que le ha comentado sobre la supuesta nueva pareja.

Luego, comentó que los vio «acaramelados». Abrazándose y compartiendo. Según comentó, todo comenzó con señales en redes sociales.

Mensajes y comentarios «coquetos» habrían llamado la atención de los cibernautas, quienes no demoraron en especular sobre una posible nueva pareja.

«Me lo habían comentado anteriormente algunas personas por Instagram, yo ya había visto algunos comentarios bien coquetos, bien amorosos, bien de pareja, por lo menos ahí conociéndose, hasta que me lo topé y evidentemente los vi muy acaramelados, harto abracito, tengo fotos, tengo registro de aquello, lo voy a mostrar», explicó el periodista.

Asimismo, existen publicaciones en los mismos lugares durante el fin de semana. Específicamente en la playa de Pichilemu, lo que refuerza esta teoría.

«Al parecer ya llevan un tiempo juntos; de hecho, se comentan las publicaciones en Instagram, han pasado fin de semana juntos; de hecho, hay unas publicaciones que no me queda claro si es Pichilemu, Matanzas, que publicaron fotos en el mismo lugar, en el mismo espacio y que evidentemente también se las comentan muy amorosamente», continuó Pablo Candía.

La respuesta de Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría

Para confirmar la situación, el comunicador de la farándula habría contactado a los involucrados.

«Escribí a Mauricio, me contestó muy educado; por supuesto, cuando le hago la pregunta, desapareció, no me habló más. Y a Luciana también la contacté, pero no, ni siquiera me leyó», explicó.

Por ahora, ninguno ha confirmado esta supuesta relación amorosa.

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