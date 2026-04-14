Terminaron hace 15 años y su reencuentro es viral en redes sociales: «Me fue tan infiel que nunca se me olvido»

Un inesperado momento se robó las miradas en Fiebre de Baile, pero no ocurrió sobre el escenario. Esta vez, el foco estuvo fuera de cámaras.

El protagonista fue Claudio Valdivia, quien coincidió con Tanza Varela, su expareja de hace 15 años. El encuentro no pasó desapercibido y rápidamente se fue viral en redes sociales.

Así fue el viral encuentro entre Tanza Varela y Claudio Valdivia

Todo quedó registrado en un video que difundió la cuenta @noticiasdeespectaculo. En el registro, Valdivia se acerca y le pregunta: «¿Me viniste a ver?».

La eludida no demoró en responder y rápidamente se descartó: «No, vine a ver a la Trini Cerda, que no se confundan las cosas, yo soy una mujer casada».

La conversación no terminó ahí. Fiel a su estilo frontal, agregó que: «Tú te la perdiste, mi vida, porque podríamos haber estado casados y con cinco hijos. No, es que este es tremendamente infiel, en su momento, ya no lo es. Por si está saliendo con alguien, tengo que decir que ya no lo es».

Siguiendo por esa línea, Valdivia decidió bajar el tono y habló sobre su presente actual: Estoy en un buen camino, estoy tratando de conquistar a alguien», contó, incluso revelando que ya ha tenido gestos románticos, como regalar flores.

La respuesta de Tanza no se hizo esperar. Aseguró que en su relación nunca tuvo ese tipo de detalles. Valdivia se defendió con una frase breve: «Momentos inolvidables».

Lejos de dejarlo pasar, Tanza respondió con ironía: «¿Qué momentos? Es verdad, momentos inolvidables, es que me fue tan infiel que nunca se me olvidó. Esos son los momentos inolvidables que me regaló este hombre, pero ya lo perdonamos, no pasa nada, somos amigos».

El intercambio de palabras no pasó desapercibido y rápidamente las redes sociales se comenzaron a manifestar.

«Se echaba de menos a la Tanza Varela en la farándula!», «La Tanza otro nivel» y «Me encanta Tanza Varela wajjajajaja es muy divertida», fueron parte de los comentarios. Otros incluso comentaron: «Ellos se ven muy lindos juntos, pero menos mal saliste de ahí Tanza. él te perdió».

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