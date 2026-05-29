Quinta Normal prepara emotivo homenaje a Marti Palacios para este fin de semana en el Día del Patrimonio

Este fin de semana, la ciudad tendrá múltiples actividades en el marco del Día de los Patrimonios. Una de ellas se desarrollará en la comuna de Quinta Normal y contará con un importante anuncio.

La invitación fue realizada por la Municipalidad de Quinta Normal, encabezada por la alcaldesa Karina Delfino junto al Concejo Municipal, quienes esperan convocar a toda la comunidad.

En la instancia también se llevará a cabo una ceremonia de nombramiento del teatro ubicado en el Centro Cultural Casa Dubois, que próximamente pasará a llamarse “Sala de Artes Escénicas Marti Palacios”.

Este hito busca rendir homenaje al destacado músico, quien fue nombrado Hijo Ilustre de la comuna en 2014, en reconocimiento a su aporte como creador de la cumbia chilena y fundador de la Sonora Palacios.

Trayectoria de Marti Palacios

Domingo Marti Palacios Caro nació el 20 de diciembre de 1940 en Talca. Es un reconocido músico y trompetista chileno, además de fundador de la Sonora Palacios. El artista egresó del Conservatorio Nacional de Música.

Según el sitio oficial de Sonora Palacios, Marti fue un gran admirador de la Sonora Matancera, agrupación que se convirtió en una de sus principales inspiraciones. En 1962 nació la Sonora Palacios, integrada inicialmente por siete músicos.

Posteriormente, en 1964, el director del sello Phillips apoyó a la agrupación y editó su primer disco, el que incluía dos de los sencillos más populares del país: “El Caminante” y “La Mafafa”.

Tras diversas apariciones en programas de televisión y radio, en 1967 la banda recibió el premio “Laurel de Oro” por ser considerada la agrupación más popular de Chile. Este reconocimiento les permitió convertirse en la primera orquesta tropical chilena en viajar al extranjero.

Así comenzó una exitosa trayectoria musical que le dio reconocimiento nacional e internacional, recibiendo múltiples distinciones a lo largo de su carrera.

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