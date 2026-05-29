«No hay segunda sin tercera»: María José Quintanilla anuncia nueva fecha en el Movistar Arena

Luego del éxito de venta en sus dos conciertos en el Movistar Arena, María José Quintanilla anunció una nueva fecha en el recinto del Parque O’Higgins para su tercer concierto.

La artista que se ha consolidado como una de la voces más reconocidas de la cumbia ranchera anunció una nueva fecha, tras haber agotados sus dos fechas programadas para los días 4 y 13 de octubre.

A través de sus redes sociales, la intérprete de «Qué Culpa Tengo Yo» dio la gran noticia a sus seguidores, quienes no alcanzaron entradas para su segunda fecha.

«Me ha costado verbalizar cómo me siento con todo lo que nos ha pasado en el último tiempo y lo importantes que han sido para hacerme sentir que puedo lograr mi sueño», comenzó diciendo en el video.

Posteriormente, la cantante habló que había notado que algunas personas se habían quedado sin entrada: «Había ‘parientes’ afuera. Así que, como no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera. Y tenemos nuestro tercer Movistar Arena»

La cantante comentó que había recibido diversos mensajes de quienes no alcanzaron entrada. «Me contaban que querían regalarle una entrada a la mamá o a la abuela y que no habían alcanzado para los dos primeros», señaló.

«Porque sí, ningún pariente se queda fuera de esta fiesta»

Esto ha marcado un hito en su carrera musical, que además viene acompañado de nuevo álbum «La Quintanilla» publicado el pasado 13 de mayo. Su tercer concierto se realizará el próximo 20 de octubre.

Si no quieres quedarte fuera de esta gran fiesta, puedes conseguir tus entradas en PuntoTicket. La venta comenzará el próximo 5 de junio a las 12:00 hrs. Los precios de las entradas van desde los $17.250 mil pesos hasta los $67.850.

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