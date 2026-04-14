Stefan Kramer reveló detalles de su nuevo «Show de Emergencia»: Escuchó al público y agregará personajes «solicitados por la audiencia»

El humorista Stefan Kramer visitó los estudios de Radio Corazón para dar a conocer su nuevo show.

El destacado comediante explicó que su novedosa propuesta, titulada «Show de Emergencia«, representa un «refresh» en su carrera.

Kramer se sinceró sobre la necesidad de conectar de nuevo con la gente real. Asimismo, aseguró que «Hay que volver a meter las patas al barro» para sentir el cariño verdadero.

Además, reconoce que la contingencia le ha ayudado tener material para sus sketches. «Lo del ministro Quiróz el otro día, cuando me maquillé y salí a la calle, fue algo bien interesante. Me puse en la boletería a vender algunos tickets y hablar con la gente. Hay amor, hay cariño», señaló.

«Ha sido bonito reconciliarme un poco siempre con lo que me dio la fama que es imitar a las personas de la contingencia«, confesó.

Por otro lado, también mencionó su paso por el extranjero, donde «decretó» que es el momento de internacionalizar definitivamente su carrera. De igual forma confirmó que tiene una fecha programada en Buenos Aires para el mes de septiembre.

Stefan Kramer en su gira nacional y su nuevo show

En su nuevo espectáculo «Show de Emergencia«, llegará a diversos puntos del país durante el mes de abril. La gira comenzó el pasado lunes 13 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago.

Luego continuará el miércoles en el Teatro Municipal de Antofagasta, el día 16 en el renovado Teatro Municipal de Viña del Mar y finalizará el sábado 18 en el Teatro Regional del Maule, en Talca.

Además, el imitador aseguró que este espectáculo incluye rutinas de políticos que quedaron fuera de su presentación en Viña y que son muy solicitadas por la audiencia.

También puedes leer en Radio Corazón: «Es lo más homofóbico que yo he escuchado»: El polémico chiste de Luis Slimming que causó debate en televisión

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google