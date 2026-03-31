Tanza Varela se sinceró y comentó el motivo por el que dejó de forma abrupta la TV: «Me hubiera gustado tener una infancia un poquito más cuidada, más dulce»

Durante estos días, en el último episodio del podcast de Sarah conducido por Tanza Varela, se conoció detalle de su vida cuando era más joven. La exchica reality habló sobre su abrupta salida de la TV.

Esto comenzó debido a que en el capitulo entrevistó a la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano, Coni Capelli. La influencer comentó sobre el tema de sus problemas con las adicciones. en el pasado.

En ello, Tanza Varela, quien tiempo atrás estuvo en los realitys ‘Año cero‘ o ‘Amazonas‘ Señaló que también vivió un episodio similar con las adicciones.

Los problemas de adicción de Tanza Varela

“Me pasan cosas cuando tú hablas de esto, porque yo tengo dos hijos y hago todo lo que está a mi alcance por protegerles la vida, para que no vivan lo que yo viví. Y en el fondo de mi corazón digo, ‘si no hubiera vivido todo lo que viví, hoy día no sería quien soy«, comenzó diciendo.

Asimismo, expresó que «Pero también digo, ‘me hubiera gustado tener una infancia un poquito más cuidada, más dulce, porque me hubiera evitado pasar por muchas cosas como vía de escape’».

Además, agregó: «Hay algo que nunca he contado en ningún programa, nunca se me dio esa oportunidad, y lo guardé y lo atesoraré en el corazón. Pero yo también tuve adicciones«.

La conductora comentó que en ese momento tenia malas relaciones y eso la llevó a las adicciones. Igualmente comentó que «Nadie se enteró, porque fue algo muy en soledad».

«Hay muchas cosas que tú dices que también viví, pero yo tenía 20 años, entonces ahí dije ‘esto no es para mí’. A todos los programas que me llamaban en ese momento, ‘no estoy preparada’, y chao«, expresó.

De igual forma señaló que a los 21 se acabo la tele para ella: «Necesitaba cortar todo lo que me hacía mal y la tele era una cosa que me hacía mal«, concluyó.

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