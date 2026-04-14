Panelista revela en vivo relación desconocida relación con famoso actor chileno: «Nadie sabía que era homosexual…»

Una inesperada confesión remeció esta semana el panel de Zona de Estrellas. En plena transmisión, Javier Fernández sorprendió a todos al revelar con un reconocido actor chileno.

El comunicador no dudó en dar el nombre: Koke Santa Ana, conocido por su paso por Woki Toki y diversas producciones de televisión.

Todo ocurrió mientas el equipo comentaba posibles participantes para una nueva versión del reality de Mega, «¿Volverías con tu ex 2»?. En ese contexto, le preguntaron a Fernández con que expareja aceptaría ingresar a un programa de este tipo.

Sorprendió en el panel de Zona de Estrellas

Su respuesta fue directa. Aseguró que elegiría a Santa Ana, con quién, según contó, tuvo un vínculo sentimental que se extendió por cerca de seis meses.

«Pinché seis meses con él, salimos como seis meses», relató sin rodeos frente a sus compañeros.

Luego de la revelación, el conductor Hugo Valencia intervino con un comentario que llamó la atención: «Lo más divertido es que nadie sabía que Koke Santa Ana (era homosexual)».

Por lo mismo, Fernández no demoró en aclarar ese punto. “No, si lo de Koke es conocido. Es abiertamente gay, sí lo hemos hablado en mi podcast (…) es que él no habla mucho de su vida personal, de su vida privada”, explicó.

Sin embargo, la conversación no terminó ahí. Luego, el panelista agregó otro dato que sorprendió aun más a todos los presentes. Aseguró haber tenido una relación con Pablo Illanes, reconocido por su trabajo en Televisión.

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