«Es lo más homofóbico que yo he escuchado»: El polémico chiste de Luis Slimming que causó debate en televisión

Un momento inesperado marcó la edición de este lunes del programa de espectáculos Que te lo digo. El panel no se guardó nada al comentar un chiste del comediante Luis Slimming, que hizo alusión directa al conductor Sergio Rojas.

Todo ocurrió mientras analizaban un extracto del segundo capítulo de El Desestrece. En ese espacio, el humorista lanzó una broma que rápidamente generó ruido en el estudio.

El polémico chiste de Luis Slimming que causó controversia

Para contextualizar, en el programa reprodujeron el audio del momento. Fue ahí donde se escuchó la frase: «Un homo a lo pobre Sergio Rojas. Viene con papitas añejas y no lo quiere nadie».

La reacción no tardó en llegar. La periodista Paula Escobar fue la más crítica y cuestionó duramente el contenido del chiste. «¿Quién dijo eso para denunciarlo?», partió señalando. Luego agregó: «Ese chiste es lo más homofóbico que yo he escuchado. Fuera de hue…. Después uno se queja».

En contraste, el propio Sergio Rojas optó por un tono más moderado. Si bien no valoró la broma, evitó dramatizar la situación. «No me causó risa», comentó, dejando claro que no la encontró divertida. Sin embargo, también precisó que no la consideró «ofensivo para nada».

Eso sí, el conductor lanzó una crítica al nivel del humor expuesto. A su juicio, «la capacidad de Luis da para más», marcando distancia desde lo profesional más que desde la polémica.

El debate continuó en el panel. Otros integrantes y profesionales presentes coincidieron en que la talla fue desafortunada y que no era apropiada para televisión.

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