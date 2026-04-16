Una revelación inesperada marcó uno de los momentos más comentados del programa Tal Cual de TV+. En medio de la conversación con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, el fotógrafo lanzó un comentario que dejó al panel en silencio.

Todo partió cuando el comunicador deslizó un supuesto episodio que involucraría a una ministra del eventual gobierno de José Antonio Kast. Aunque evitó dar nombres, sí entregó detalles que rápidamente encendieron la polémica.

La polémica confesión de Jordi Castell

“No quiero comprometer a nadie, pero ya que tenemos un Presidente que va a misa cuatro veces a la semana y que está ligado al lado conservador de la religión, yo no sé si sabrá que una de sus ministras fue la amante de un hombre casado con cuatro niños”, afirmó en medio de la transmisión.

El comentario no pasó desapercibido y causó impacto. En el estudio lo tildaron de un «chisme muy bueno», reflejando la sorpresa que provocó la acusación.

Castell no se quedó ahí y profundizó en su relato. Según explicó, esta mujer habría tenido una relación con un hombre casado, situación que terminó por quebrar el matrimonio. “Era la amante de un hombre que tenía un matrimonio con cuatro hijos, destruyó ese matrimonio, se quedó con ese hombre y hoy está con él”, sostuvo.

El fotógrafo también cuestionó la supuesta contradicción entre la vida privada de la autoridad y el perfil valórico del gobierno. «Cuando tienes la piel gruesa para meterte con un hombre casado con cuatro hijos y después ser parte de un gobierno ultra-religioso, me parece que hay algo que, a mí por lo menos, no me calza”, agregó.

“La ex señora los pilló, porque le soplaron y le dijeron ‘tu marido no anda en una reunión de trabajo en un país, anda en otro país, está con esta mujer, son amantes hace un año y van a llegar en este vuelo al aeropuerto, así que anda y encáralo’”, continuó.

Finalmente, cerró señalando que este episodio habría ocurrido hace un tiempo: «Esto pasó hace un año y medio». Pese a la insistencia, nunca reveló la identidad de la supuesta ministra involucrada.

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