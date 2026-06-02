«Si quieres ser el nuevo MasterChef Chile, tu momento es ahora»: TVN abre casting digital y así puedes postular

Uno de los programas más famosos de cocina ha abierto su convocatoria para conocer a sus próximos participantes, se trata de MasterChef Chile. TVN ya abrió su casting digital para encontrar a sus siguientes concursantes.

El proceso de selección ya comenzó para encontrar a los siguientes cocineros amateurs que serán parte de esta nueva temporada del programa. Quienes quieran participar deben rellenar el formulario y enviar un video de no más de 3 minutos.

«La cocina más importante del mundo vuelve a encenderse. Buscamos a los mejores cocineros amateurs de Chile. Si la cocina es tu pasión, si quieres ser el nuevo MasterChef Chile, tu momento es ahora«, indica el anuncio.

Cabe recordar que, el programa ha sido reconocido a nivel internacional donde ha acumulado más de 700 temporadas con más de 16.000 episodios. Incluso es considerado uno de los programas más éxitos del mundo, según Guinness World Records.

¿Cómo participar del nuevo casting de MasterChef Chile?

Si quieres participar de este nuevo proyecto puedes ingresar al formulario del casting digital, donde debes grabar un video montando un plato y explicando porque quieres entrar.

Este paso es esencial para poder conocer a los participantes y que pasen a la segunda etapa que será un casting presencial.

Director de Programación de TVN, Javier Goldschmied, señaló que «este es el primer llamado para encontrar a los participantes de MasterChef Chile. Sabemos que en nuestro país existe un enorme talento culinario».

«Pero también historias de esfuerzo, perseverancia y sueños que merecen ser contadas«, continuó. Además, agregó «Queremos atraer ese talento, desde todo Chile, buscando a esos cocineros amateurs que tienen pasión por la cocina y ganas de demostrar todo lo que son capaces de hacer».

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