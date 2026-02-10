Jordi Castell responde sin filtros y nombra al animador con el que no trabajaría otra vez en televisión: «Con todo lo que lo quise…»

Durante su paso por el podcast Así, tal cual, Jordi Castell respondió una pregunta directa que no dejó a nadie indiferente. Las conductoras quisieron saber: «¿Con quién no trabajarías nunca más en la televisión?».

Antes de contestar, el fotógrafo pidió una precisión. «¿Nunca más? O sea, ¿ya trabajé con esa persona?», preguntó. Incluso tuvo la opción de decir «paso», pero decidió responder.

Tras pensarlo brevemente, lanzó el nombre: «Creo que con Julián Elfenbein».

Lejos de un tono confrontacional, Castell matizó su respuesta recordando el vínculo que los unió en el pasado. «Con todo lo que lo quise y lo buen compañero que fue«. afirmó sobre el animador.

Sin embargo, explicó por qué hoy no lo elegiría para un proyecto televisivo. «Siento que dejó de ser atractivo como animador y comunicador, y a mí siempre me gusta trabajar con gente que admiro», sostuvo.

Antecedentes del vínculo entre Jordi Castell y Julián Elfenbein

Los animadores compartieron pantalla en distintas etapas de la televisión. Uno de sus trabajos más recordados fue Primer Plano (CHV), donde coincidieron durante varios años.

En 2017, en La Divina Comida, Castell sorprendió al confesar que el animador había sido parte de sus «fantasías sexuales» y que «no lo conocía y lo encontraba mino», según consignó La Cuarta.

En el año 2020 se reencontraron en Pasapalabra. Jordi asistió como invitado al programa de Chilevisión.

