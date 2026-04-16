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Lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda revela a que hora se registrarán precipitaciones el día viernes en la Región Metropolitana

El periodista de Mega entregó su pronóstico para lo que resta de semana y reveló el horario de las precipitaciones en Santiago.

16 Abr, 2026. 16:56 hrs

 

 

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