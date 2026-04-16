Lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda revela a que hora se registrarán precipitaciones el día viernes en la Región Metropolitana El periodista de Mega entregó su pronóstico para lo que resta de semana y reveló el horario de las precipitaciones en Santiago. 16 Abr, 2026. 16:56 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS El enredo familiar con suegra, polola e hija que sorprendió a todos los auditores: «Me metí con una mujer embarazada y con pareja» Rumpy no aguantó más y le paró los carros a esta auditora: «Terminé viviendo en un ruco por mi hijo pastero…» Esta enfermiza historia impactó en El Chacotero Sentimental: «Veo en la mañana a una dama que no le abrían» Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega reveló que día podría regresar la lluvia a la Región Metropolitana El enredo familiar con suegra, polola e hija que sorprendió a todos los auditores: "Me metí con una mujer embarazada y con pareja" "Sabrá que una de sus ministras fue la amante de un hombre casado con cuatro niños” Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado