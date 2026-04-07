Revelan supuesta foto de Maite Orsini con ‘importante’ hombre: «Maite sabe que Cecilia tiene varias fotos, videos y un montón de cosas»

La exdiputada Maite Orsini nuevamente está en el ojo público por una supuesta foto comprometedora. Todo comenzó en el programa Hay que Decirlo, donde La Fiera reveló una impactante declaración.

Cabe recordar que hace unas semanas, a la exdiputada se le habría vinculado con el periodista Roberto Cox, rumor que habría sido desmentido por ambos.

En el programa, Pamela Díaz reveló que tendría una foto de Maite Orsini junto a un hombre ‘importante’. Según comento la panelista, la foto se la mando Cecilia Gutiérrez hace un año aproximadamente.

Pamela comentó que «Me llegan imágenes de Cecilia. Me pregunta si conocía un hotel, le digo que si, luego me consulta: ‘¿Sabes qué hacía Maite durmiendo en ese hotel?’, le respondo: ‘Amiga, no soy dueña de ese hotel».

En los pantallazos se ve a la exdiputada acompañada de un hombre mientras desayunaban. «En una imagen está Maite en el desayuno del hotel y haciéndole cariño a alguien en la cabecita, en la espalda y todo».

«A esa persona, miro la foto y no podía creerlo, sí la conozco. A él lo conozco y me cae muy bien, no voy a entrar en detalles, es alguien importante. Voy y le hablo a un amigo de él», señaló La Fiera.

¿Quién es el hombre que estuvo con Maite Orsini?

Pero no solo eso, Pamela Díaz no dejó que esa información pasara desapercibida. Sino que decidió hablar con el involucrado y le envió las fotos.

La panelista expresó que «Él se queda callado y no hace ningún tipo de comentarios, desaparece. Maite sabe que Cecilia tiene varias fotos, videos y un montón de cosas, no sé cómo le llegan a esta maldita».

Sin embargo, Pamela Díaz no quiso decir quien era el hombre de la foto, pero enfatizó que era un «hombre muy famoso e importante».

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