Los Tres vuelven a Gran Arena Monticello: fecha, entradas y detalles del show

La emblemática banda nacional Los Tres confirmó su regreso al Gran Arena Monticello, luego de la exitosa presentación que realizaron el año pasado en el recinto. Con su formación original, el grupo promete una noche cargada de nostalgia, energía y grandes canciones.

Integrados por Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Titae Lindl y Pancho Molina, Los Tres llegan con un repertorio que mezcla sus grandes éxitos con su renovado sonido.

La banda, que está próxima a estrenar su nuevo disco, grabado en el histórico Abbey Road Studios, lo que marca un nuevo hito en su extensa trayectoria. Este trabajo se suma a un catálogo que ha definido generaciones dentro de la música chilena.

En el show, los fanáticos podrán disfrutar de clásicos como “La espada y la pared”, “Un amor violento”, “He barrido el sol” y “Déjate caer”. Entre muchos otros temas que han consolidado a la banda como uno de los grupos más influyentes del país.

Con más de 35 años de carrera, los oriundos de Concepción han recorrido los principales escenarios de Chile y el extranjero, incluyendo el Festival de Viña del Mar. Uno de sus hitos más recordados es su exitoso MTV Unplugged de Los Tres, grabado en 1995, que les permitió alcanzar reconocimiento internacional gracias a su innovadora mezcla de géneros.

El regreso a Monticello reafirma la vigencia de la banda, que continúa convocando a distintas generaciones con un sonido que combina rock, cueca y raíces latinoamericanas.

Fecha, hora y venta de entradas para el regreso de Los Tres a Gran Arena Monticello

Los Tres se presentarán el sábado 11 de abril a las 21:00 horas en el Gran Arena Monticello.

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

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