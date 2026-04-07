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¿Regresa la lluvia a Santiago? Jaime Leyton adelanta el clima para los próximos días en la Región Metropolitana

El meteorólogo de Mega entregó un nuevo pronóstico para la Región Metropolitana. ¿Caerán gotas? Revisa acá el pronóstico.

07 Abr, 2026. 17:42 hrs

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