¿Regresa la lluvia a Santiago? Jaime Leyton adelanta el clima para los próximos días en la Región Metropolitana El meteorólogo de Mega entregó un nuevo pronóstico para la Región Metropolitana. ¿Caerán gotas? Revisa acá el pronóstico. 07 Abr, 2026. 17:42 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor contó en el Chacotero el dato que le dio el señor del Kiosco: «Pregunté por cariñosas y llevó a su señora» ¿Regresa la lluvia a Santiago esta semana?: Alejandro Sepúlveda despejó las dudas en su pronóstico del tiempo en Mega Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: «La vecina te quiere bautizar…» ¿Calor en Santiago?: Jaime Leyton respondió cuándo bajarán las temperaturas en la capital ¿Papito Corazón? Estas son las medidas cautelares con las que quedó Jean Paul Pineda por el no pago de pensión Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado