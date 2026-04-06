«Uno tiene que estar donde se sienta cómodo»: La nueva salida de Primer Plano que sorprendió a los seguidores del programa

Durante el fin de semana, Danilo 21 comunicó una decisión importante sobre su futuro laboral. A través de sus redes sociales, el panelista confirmó que deja su rol en Primer Plano.

El comunicador explicó que no fue una decisión impulsiva. «Para todos los que están preocupados por mi participación en Primer Plano: como les comenté en el podcast, no tengo intenciones de seguir en el proyecto», señaló, cerrando así su etapa en el espacio donde compartió panel con figuras como Vasco Moulian, Cecilia Gutiérrez, Francisca Merino y Pablo Candia.

Además, explicó que «Renuncié al panel para dedicarme a proyectos que me apasionen con equipos que me valoren y respeten».

Asimismo, reconoció que era una decisión que tenía pensada hace tiempo: «Uno tiene que estar donde uno se sienta cómodo, se sienta valorado, y donde uno sienta que las cosas se manejan de una manera en un ámbito profesional», agregó.

Pese a su salida, el influencer hizo un balance positivo. «Me llevo lo bueno. Siento que dentro de lo que estuve en el programa lo hice bastante bien. Aprendí un montón, el programa tiene un equipo de periodistas increíble, hay gente súper talentosa tras cámaras y hay otra gente que me sorprendió», comentó.

El agradecimiento especial de Danilo 21

En su mensaje, también dedicó palabras a la conductora del espacio, Fran García-Huidobro. Danilo destacó el apoyo que recibió de ella en un momento complejo.

«No la conocía, pero le agradezco mucho, porque fue la única persona que estuvo preocupada de mí cuando pasó este tema y nada, yo esas cosas no las voy a olvidar, estoy muy agradecido por eso, por lo que aprendí. Voy a seguir para adelante porque para atrás no rinde», expresó.

«Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, y cuando se abre una ventana hay todo un mundo por descubrir», concluyó el creador de contenido.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google