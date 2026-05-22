«Muchos hijos se alinean con el progenitor psicópata»: Las reflexiones que compartió Mane Swett en sus redes sociales

La actriz que tuvo un rotundo éxito en la novela de «Brujas», ha generado impacto luego de que compartiera frases reflexivas sobre su situación actual.

La actriz Mane Swett, compartió en Instagram frases sobre cómo los hijos prefieren estar junto a uno de sus padres y alejarse de otros.

La reflexiones originales son de Maha Schekaiban, una profesional mexicana que utiliza sus redes sociales para visibilizar estas situaciones ya que ella también está en una situación similar.

Maha es madre de cinco hijos y denunció a su esposo, Bernardo Vogel, por violencia vicaria y física. Este hecho marcó el inicio de un proceso judicial, el cual aun no termina.

La denuncia lleva más de dos años y ha provocado que sus hijos se alejen de ella, según consignó Página 7.

La reflexión de Mane Swett

A través de sus redes sociales la actriz compartió un post que decía: «Cuando un hijo borra al progenitor sano, a veces lo más devastador no es la distancia».

Además agregó otras reflexiones, «Cuando un hijo borra al progenitor sano, a veces lo más devastador no es la distancia. Es ver a tu hijo actuar como si tú no hubieras existido después de haberle dado amor, cuidado y protección».

«Muchos hijos se alinean con el progenitor psicópata, no porque el otro les importe menos, sino porque aceptar la verdad les rompería por dentro, entonces eligen la ilusión y empiezan a borrar al progenitor sano«, fue el mensaje que reposteó la actriz.

Cabe recordar que, el hijo de Swett viajó para pasar las fiestas de fin de año a fines de 2022, pero nunca volvió a Chile. Desde ese momento, Mane ha estado en un proceso judicial por la custodia, pero no ha tenido resultados.

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