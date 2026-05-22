«Salvé tu reputación al no contar…»: Las declaraciones de Rebeca Naranjo tras su quiebre con Nano Calderón

Se confirmó el quiebre entre Rebeca Naranjo y Nano Calderón. La pareja que llevaba 8 años terminó sus relación, luego de semanas de especulación en los medios.

La periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez y Manu González, confirmaron que la pareja ya no se encontraría junta y esto fue lo que dijo Rebeca Naranjo

A través de sus redes sociales, la influencer eliminó todas las fotos con el menor de los Calderón. Además, hizo unas fuertes declaraciones sobre su ex en la caja de preguntas.

«Salvé tu reputación al no contar mi parte de la historia» o «Me quieres venir a mentir a mí que si no lo sospecho, lo sueño y si no lo sueño me lo cuentan«, señaló Naranjo.

Las confesiones de Rebeca Naranjo

Sin embargo, luego de que saliera a la luz los rumores de su quiebre, Rebeca Naranjo dejó en claro que no va a hablar sobre su vida personal.

«Últimamente han sido semanas en las que muchas personas han estado indagando, preguntando y sacando conclusiones sobre mi vida personal», declaró Rebeca.

Además, agregó: «Quiero dejar algo muy claro. Mi vida privada es justamente eso, privada», mencionó hace semanas.

Por otro lado, una usuaria le comentó que había visto una foto de Nano Calderón. «Y el otro subiendo (una foto) de una pobla», señalaron.

A lo que Rebeca Naranjo, expresó. «Aprovecho de aclarar que no me interesa que me estén enviando fotos de movimientos ajenos que no me interesan, más rápido se descubre a un mentiroso que a un ladrón«.

Ante esto, sus seguidores le enviaron mensaje de apoyo: «Reina», «Disfruta»,»Toda la razón», «Ella siempre tuvo su plata aparte, nunca fue mantenida por ese personaje».

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