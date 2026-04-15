Revelan nuevos e impactantes mensajes entre Eduardo Cruz-Coke y la madre de sus hijos asesinados: «Si me muero hoy…»

Este jueves podría marcar un punto clave en el caso de Jorge Ugalde. La audiencia para revisar su prisión preventiva fue postergada tras la inhabilitación del juez, lo que abre la puerta a un eventual cambio en su situación judicial.

Ugalde es, hasta ahora, el único imputado que permanece en la cárcel por el triple crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos. En medio de este escenario, su defensa prepara nuevos antecedentes que apuntan directamente a la relación entre la víctima y su exesposa, Carolina Grellet.

Entre las pruebas aparecen conversaciones de WhatsApp fechadas en noviembre de 2018. Se trata de diálogos que, según la defensa, reflejan una relación marcada por conflictos y no como se ha descrito públicamente, según consignó 24 Horas.

Los reveladores chats de Cruz-Coke

Uno de los intercambios dice:

Eduardo Cruz-Coke: «Yo no entiendo por qué piensas que yo no voy a querer lo mejor para nuestros hijos».

Carolina Grellet: «jaja buen chiste. Si te mueres hoy, ellos quedan en la calle y todavía preguntas. Me arruinaste y ahora lo hiciste con ellos».

Eduardo Cruz-Coke: «Si me muero hoy, es porque tú me mataste».

Carolina Grellet: «Recuerda que fue tu hermana y tú le creíste. Yo te lo he advertido mucho y no me crees».

Estos mensajes iban a ser presentados en la audiencia de este martes. Sin embargo, la instancia se suspendió luego de que el juez reconociera un vínculo indirecto con el entorno familiar del caso. Según explicó, su madre mantiene amistad con Trinidad Cruz-Coke, esposa de Ugalde y hermana de la víctima.

El abogado defensor, Marcelo Castillo, sostuvo que estos antecedentes buscan aclarar el contexto real del vínculo: «se dice que había prácticamente una relación idílica entre ellos y no era así. Y eso hay que aclararlo, porque se dice una cosa y los chats indican otra. Hay que investigar todas las aristas de esta investigación, de todas las personas que tienen algún interés económico, pasional o el que sea. En el fondo no estamos imputando a nadie, sino no hubiéramos querellado».

Otro de los diálogos incorporados a la investigación aborda conflictos por dinero y propiedades:

Eduardo Cruz-Coke: «Te encargaste de arruinarme».

Carolina Grellet: «Por creerle a tu hermana, Iván y al abogado que contrataron para hacerte creer lo que a ellos les conviene».

Eduardo-Cruz Coke: «Lo siento por los niños».

Carolina Grellet: «Conste que te advertí. Se están riendo de ti. Lo último que haré por ti será mandarte las tasaciones de las propiedades».

Eduardo Cruz-Coke: «Por susto de ti».

Carolina Grellet: «No conozco a nadie normal que haga algo así. Que prefiera darle 500 millones a su hermana y cagarse a sus propios hijos».

Los mensajes fueron extraídos desde los teléfonos como parte de los peritajes. Ahora, la defensa busca incorporarlos como elementos clave para ampliar las líneas de investigación.

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