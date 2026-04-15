«Bonvallet, Genio y Sombra» ya está disponible: ¿Dónde escucharlo, cuándo salen los capítulos y de qué trata el nuevo podcast del «Gurú»?

Los seguidores de Eduardo Bonvallet ya tienen nuevo contenido para sumergirse en su historia. Este miércoles 15 de abril debutó «Bonvallet: Genio y Sombra», una serie documental en formato podcast que apuesta por revisar su legado desde distintas miradas.

El proyecto, desarrollado por Ojos Negros Podcast y distribuido por Podium Podcast Chile, se compone de cuatro episodios. Cada capítulo se estrenará semanalmente y propone un recorrido profundo por la vida del «Guru».

Vale destacar que la producción no se limita a recordar sus icónicas intervenciones en los medios que participó. Esto va más allá, indaga facetas menos conocidas, como su paso por Adidas y la conexión que desarrolló con la camiseta de Colo Colo 1991.

El relato también suma voces clave. Entre ellas, la de Juvenal Olmos, quien revive su recorrido conflicto con Bonvallet. A eso se agregan miradas de integrantes de la Generación Dorada, como Claudio Bravo y Jean Beausejour. Ambos reflexionan sobre la influencia de su discurso en la mentalidad del futbolista chileno.

¿Cuándo y dónde escuchar el podcast de Eduardo Bonvallet?

El primer episodio ya está disponible en las plataformas desde este miércoles 15 de abril de 2026. Es importante mencionar que se trata de un contenido on demand, por lo que se puede escuchar en cualquier momento y ocasión. Los próximos capítulos se liberarán cada miércoles, hasta completar la serie.

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