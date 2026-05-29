«Imaginen muero aplastada»: El angustiante momento que vivió Mon Laferte en México

La reconocida cantante chilena Mon Laferte vivió un episodio de profunda angustia durante su reciente presentación en el Auditorio Banamex en Monterrey, México.

La cantante que está en su gira «Femme Fatale Tour«, vivió minutos de terror en los escenarios de Monterrey, hecho que obligó a la artista a pausar el show ante la mirada de miles de espectadores.

El registro se hizo viral en la red social X, donde se ve a la artista interrumpir su presentación debido a un movimiento inusual en la pesada estructura de iluminación que colgaba sobre el escenario.

Según el registro publicado por Diario Cambio: «La cantante Mon Laferte detuvo por unos segundos su presentación en el Auditorio Banamex tras un momento de tensión en el escenario».

Ante el susto que sufrió la cantante, pausó su concierto y señaló: «Pensando en que se iba a caer esto ¿No se va a caer, verdad? Imaginen muero aplastada». Posteriormente, preguntó al público ¿Cómo están? Me extrañaron?«.

¿Realmente existió un riesgo para Mon Laferte?

Sin embargo, tras la viralización del registro, los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar sus opinión respecto a lo sucedido en Monterrey.

Algunas personas señalaron que los que percibió la cantante fue una ilusión óptica debido a la forma del recinto o por el juego de las luces. Asimismo, los asistentes del evento comentaron que la artista nunca estuvo en peligro.

Por otro lado, luego de la preocupación de la ex chica Rojo, los expertos de seguridad indicaron que todo estaba en orden, lo que ayudo a que el show continuara con normalidad.

No obstante, el video ya cuenta con múltiples reproducciones en distintas plataformas digitales y suma diversas reacciones de los usuarios de las redes sociales.

😱🎤 ¡Susto en pleno concierto! La cantante Mon Laferte detuvo por unos segundos su presentación en el Auditorio Banamex tras un momento de tensión en el escenario. 💬 “Aquí me muero aplastada”, habría dicho la artista, luego de preocuparse por el posible riesgo de que las… pic.twitter.com/h00SOKhPlK — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 28, 2026

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