Revelan declaración de Jorge Ugalde tras ser acusado por triple homicidio en La Reina: «efectivamente compré, pero no recordaba…»

El psicólogo Jorge Ugalde fue formalizado por el triple homicidio en La Reina.

El profesional fue detenido el pasado lunes como el principal sospechoso de la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años.

Ugalde quedó en prisión preventiva tras ser considerado un peligro para la sociedad, no obstante, asegura ser inocente.

Revelan declaración de Jorge Ugalde

En medio de la investigación, T13 reveló la declaración del psicólogo.

“Debo indicar que la PDI me consultó qué había comprado en el Mall Chino y yo aseguré que sólo fue un encendedor. No obstante, posteriormente me exhibieron una fotografía de las cámaras del Mall Chino, donde aparezco comprando una pistola negra a balines y no un encendedor. Lo cual efectivamente compré, pero no recordaba”, comenzó diciendo.

Además, agregó que: «También la compré para mi nieto, para que la usara en Halloween. Yo esa pistola la saqué de su envoltorio para revisarla y la dejé en mi dormitorio, en un mueble ubicado en una esquina al lado del escritorio, junto a la máscara que también compré, ese mismo día».

«Referente a las lesiones cortantes que mantengo en mis manos, debo decir que una de ellas, la del pulgar derecho, me la hice hace unos tres días atrás cortando con un cuchillo en la cocina, mientras cocinaba con Trinidad, mientras que las otras cinco heridas cortantes que mantengo en mis manos desconozco«, continuó.

Respecto a sus demás lesiones, señaló que «mantengo una excoriación en la frente y otra en el dorso de la nariz. Esta última me la hice porque los lentes ópticos que utilizo me lastiman, la de la frente no sé cómo me la realicé, así como tampoco recuerdo cómo me generé los moretones en mi abdomen, mano, antebrazo y piernas, lesiones que autoricé a que la policía fotografiara».

Sobre el episodio de intoxicación

Para cerrar, recordó un episodio que ocurrió hace años, en el que Cruz-Coke sufrió una intoxicación.

«A su consulta nunca he intentado atentar contra la vida de Eduardo y sus hijos ni envenenarlos. Hubo una ocasión hace un año o dos años atrás en la que Eduardo resultó envenenado o intoxicado mientras estaba en su domicilio. Al parecer él y sus hijos comieron un helado que yo les llevé a casa, pero sólo Eduardo resultó intoxicado, todo esto según lo que la exesposa le habría comentado a Eduardo, quien fue el que me contó a mí. Ese día llegó la Help a casa, ya que la ex esposa de Eduardo les dio aviso, lo llevaron a una clínica, desconociendo qué le señalaron ahí», indicó.

Entregando más detalles de aquella ocasión, dijo que “yo estaba en casa cuando eso sucedió pero no me percaté de la situación de Eduardo hasta que llegó la ambulancia. Ahí la Help lo auxilió, en ese momento personal de la ambulancia me señaló que Eduardo estaba ebrio o drogado, retirándose del lugar”.

«Luego llegó Carola , diciéndome a mí y a Trinidad que no quería nada de nosotros. De hecho, nosotros ese día le preparamos comida a los niños, se la íbamos a dar, pero Carola no nos dejó. Luego de eso Carola trasladó a Eduardo a una clínica”, cerró.

