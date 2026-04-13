Revelan el crítico momento que llevó a famosa cantante a internarse voluntariamente tras problemas con las drogas: «Se da cuenta…»

En los últimos días, se conoció que una reconocida artista de fama mundial decidió internarse en un centro de rehabilitación. La medida llega en medio de un complejo escenario, marcado por problemas legales.

Según trascendió, no fue una decisión impulsiva. Personas que conocen de cerca la situación aseguraron que la artista venía atravesando un momento complicado, con episodios ligados al consumo de sustancias.

El complicado presente de Britney Spears

«Ella se da cuenta que tocó fondo», comenta una fuente en conversación con el medio internacional TMZ.

Es importante recordar que durante el último tiempo, habría tenido una gran presencia en redes sociales, no obstante, sus cercanos habrían notado señales de alerta.

Se trata de la famosa cantante Britney Spears. Reportes indican que la cantante ha tenido problemas con medicamentos, especialmente con el Adderall. A esto se sumaría el consumo de alcohol, lo que encendió las alarmas entre sus cercanos.

No es la primera vez que enfrenta este tipo de procesos. En ocasiones anteriores, Britney ingresó a centros de rehabilitación, pero abandonó los tratamientos a los pocos días.

Esta vez, el contexto sería distinto. Uno de los factores clave en su decisión estaría relacionado con un caso judicial pendiente por conducir bajo la influencia de sustancias.

De hecho, el pasado 4 de marzo, Spears fue detenida por un presunto DUI, lo que abrió un nuevo frente legal en su contra.

“Ella sabe que estratégicamente esto se verá bien ante el juez, que lo está tomando en serio”, aseguró otra fuente al medio TMZ.

También puedes leer en Radio Corazón: Condenan a profesora que ofrecía drogas y dinero a sus alumnos para tener sexo: «Información muy perturbadora…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google