Esposa de Kike Morandé apareció por primera vez en TV y su confesión sorprendió a los televidentes: «No quiero estar ahí…»

Una sorpresiva aparición ocurrió recientemente en la televisión nacional.

Josefina Fantini, esposa de Kike Morandé estuvo presente en la reciente edición de «Only Friends», esto luego de que Tonka Tomicic llegará hasta Río Bueno en el marco de la nueva temporada del programa.

En ese sentido, es que Josefina conversó con Tonka, donde entregó detalles de su relación con el icónico presentador: »generoso, amoroso, buena persona y súper amable con los demás», fueron sus palabras hacía el.

«La gente lo quiere por algo; no es un tema de lucas, es un tema de persona, es un amor», agregó Josefina.

La confesión de Josefina Santini por fama de Kike Morandé

No obstante, no todo es color de rosa. La esposa de Kike Morandé repasó las dificultades que han tenido a través de los años.

Es más, realizó una confesión que sorprendió a muchos: no le gustaría estar en su funeral porque estaría «lleno de gente».

«Yo espero morirme antes que tú (Kike)… yo no quiero estar ahí (en el funeral), lo he dicho siempre», lanzó en el programa de Mega.

Asimismo, explicó que «A mí me ahoga (la tele), es difícil, es inentendible. Uno lo logra entender porque quiere a la persona, y va a todas. Es un boom que parte de nada y llega al tope de línea».

Para cerrar, aseguró que «yo no me hubiera casado jamás con un famoso y entiendo a las otras parejas, me pongo en su lugar y los compadezco. Pero es lo que te toca, lo que uno eligió y lo que uno quiere. Igual tenemos todo lo que tenemos gracias a lo que ha hecho Kike». Vale destacar que la pareja se cansó antes de la fama y el boom de Kike Morandé y su trabajo en la televisión.

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