«Prepárense»: Latife Soto lanza inquietante predicción y anuncia enfermedad «muy fuerte» y golpe al bolsillo 

Durante la noche del domingo, Latife Soto activó su cámara web para realizar una de las clásicas transmisiones que hace junto a José Antonio Neme.

Al momento de lanzar las cartas, dejó a varios de los cibernautas sorprendidos, y es que los vaticinios no son del todo positivos.

La guía espiritual entregó una predicción para Chile y el mundo que guarda relación con enfermedades y problemas económicos.

«Vienen subiditas de precios, chiquillos. Prepárense, subidas de precios de otras cositas. Le van a poner color y van a decir que está todo cerrado en el estrecho de Ormuz. Tú sabes que se las arreglan para inventarnos puras cabezas de pescado», comenzó diciendo.

Asimismo, se refirió a la salud, vaticinando enfermedades complicadas que podrían afectar al país.

Latife Soto enciende las alarmas con predicción sobre grave enfermedad

«Viene un virus muy fuerte. El virus que tú tuviste (Neme) de afonía va a ir en expansión. Por favor, preocúpense», lanzó. Específicamente, durante el mes de abril la gente comenzaría a sentir la garganta «tomada».

Asimismo, agregó que «Resfríos muy grandes, viene muy fuerte el tema de la laringitis, afonía, faringitis, amigdalitis, resfríos que van y vienen. Como que (el resfrío) lo tienes, se te va, vuelve, se te va».

«Todo lo que va a venir ahora no es normal», cerró la tarotista.

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