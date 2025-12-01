Condenan a profesora que ofrecía drogas y dinero a sus alumnos para tener sexo: «Información muy perturbadora…»

La justicia de Misuri dictó una sentencia de diez años de cárcel contra Carissa Jane Smith, una exprofesora sustituta de 31 años involucrada en un caso que estremeció a su comunidad escolar. La mujer, arrestada en 2024, enfrentó múltiples acusaciones por ofrecer dinero, alcohol y drogas a estudiantes menores de edad con el fin de concretar encuentros sexuales.

De acuerdo con Fox News, la investigación derivó en 19 cargos en su contra, entre ellos violación y diversos delitos vinculados al contacto inapropiado con alumnos. En septiembre, Smith optó por declararse culpable de cargos menores. Incluidos uno por poner en peligro el bienestar de un estudiante y dos cargos por mantener contacto sexual con un alumno.

Conden a profesora por ofrecer dinero, alcohol y marihuana para tener relaciones

Un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Pulaski detalló que los encuentros ocurrían en lugares apartados, como caminos de grava, sectores aislados e incluso la propia casa de la docente cuando su esposo no estaba presente. Las declaraciones de las víctimas señalan que Smith les pedía guardar silencio. No debían contarle a nadie lo que ocurría porque “podrían meterse en problemas”, según consignó ADN.cl.

La investigación también reveló que, antes de reunirse con los estudiantes, la exprofesora enviaba fotografías desnuda a través de Snapchat. Según quedó consignado en una declaración jurada.

Tras su detención en noviembre del año pasado, el caso generó un fuerte impacto en la comunidad educativa. El superintendente del distrito escolar Dixon R-I, Travis Bohrer, expresó su preocupación en una carta dirigida a las familias: “Esta es una información muy perturbadora y angustiosa para todos en nuestra comunidad escolar”.

