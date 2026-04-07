En el programa Hay que Decirlo, se reveló el desconocido romance que tuvo Maite Orsini con Mauricio Pinilla. Esta información la comunicó la esposa del exjugador.

Todo comenzó cuando Cecilia Gutierrez comentó la polémica del triángulo amoroso en que se encontraba la exchica reality con Millaray Viera y el político Marcelo Díaz.

Ante esto, Gissella Gallardo no dudo en comentar que su esposo estuvo involucrado con Maite Orsini. Por otro lado, Cecilia comentó que «Me dijo textual: ‘Con Marcelo solo somos amigos y compañeros, no hemos tenido nada«.

Sin embargo, Gissella no se quedo callada y comentó «Pero Ceci, con Mauricio dijo lo mismo«. Haciendo referencia al amorío que tuvo su esposo con la exdiputada.

Cuando la panelista reveló esta situación su compañeros quedaron sorprendidos y quisieron conocer todos los detalles de esta desconocida relación. «En ese tiempo nos habíamos separado un rato, obvio. Salió en el diario, fue portada, estaban en una fonda».

Además, agregó: «Estábamos separados, me acuerdo que ella lo negó, nada que ver. No lo encaré, pero Pinilla me contó que era verdad. Con Mauricio fue nada, una semana, con suerte habrán salido tres veces».

Gissella Gallardo comenta ‘modus operandi’ de Maite Orsini

Este episodio hizo recordar unas antiguas declaraciones de Gissella Gallardo sobre la relación de Mauricio Pinilla y Maite Orsini. La relación habría sucedido en 2008 y la panelista en 2024 habría comentado al respecto en el programa ‘Sigueme’.

La comunicadora declaró que «Me enojé mucho con Mauricio, él trataba de volver conmigo y esta niñita lo seguía buscando. Ahí me di cuenta que el modus operandi de ella es que le gusta meterse en las relaciones. Yo volví con Mauricio y ella seguía buscándolo, escribiéndole«.

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